Macron: Olaylara müdahale için daha fazla polis görevlendirilecek

HABER MERKEZİ

Macron, Başbakan Elisabeth Borne ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkedeki olaylarla ilgili düzenlenen acil durum toplantısına katıldı.

Macron, durumun kontrol altına alınması için daha fazla polisin görevlendirileceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, 17 yaşındaki Nahel'in ölümünün de göstericiler tarafından istismar edildiğini belirtti.

Macron ayrıca, olaylarla ilgili sosyal medyanın şiddeti körüklediğini belirterek "hassas içeriklerin" kaldırılmasını istedi.

Macron, şu mesajları verdi:

* Şiddeti hiçbir şey haklı gösteremez. Bir gencin ölümü kabul edilemez şekilde araçsallaştırılıyor.

* Birileri bu fırsatı kullanarak kurumlarımıza saldırmaya çalışıyor... İyi organize olmuş suç gruplarının şiddetini görüyoruz.

* Şiddet olaylarına dönen protestolarla başa çıkmak için İçişleri Bakanlığı tarafından ilave imkanlar seferber edilecek, ülke çapında daha fazla güvenlik gücü görevlendirilecek. İsyancıları soruşturması için İçişleri Bakanlığı'na daha fazla kaynak aktarılacak.

* Dün gece isyan çıkarmaktan gözaltına alınan 875 kişinin üçte biri reşit değil. Onları evde tutmak ebeveynlerin sorumluluğunda. Ebeveynlerin yerine hareket etmek devletin işi değil.

* Sosyal medya şirketlerini en hassas isyan içeriklerini kaldırmaya çağırıyorum.

* Sosyal ağların bu kapsamdaki kullanımlarıyla ilgili gerekli tedbirler alınacak. Sosyal medyadaki yağma çağrılarıyla ilgili düzenleme getirilecek.

* Yetkililer, sosyal ağlar üzerinden protesto çağrısı yapanları belirleyecek.

* En hassas bölgelerde bazı şenlikler iptal edilecek.

875 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransız basınının İçişleri Bakanlığına dayandırdığı bilgiye göre, gece çıkan olaylarda 875 kişi gözaltına alındı.

Nael'in öldürüldüğü Nanterre kentinde dün öğleden sonra gencin anısına düzenlenen gösteride, polis ve eylemciler arasında başlayan arbede gece boyunca devam etti.

İlk 2 gece Paris banliyölerinde yaşanan olaylar, gece başkentin merkezine kadar sıçradı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'in 12. bölgesinde eylemciler bir karakola havai fişekle saldırdı.