Başbakan’dan Peşmerge cephesine bayram ziyareti

PİRDE (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Pirde Cephesi’nin 16 Ekim 2017’deki olaylarda Kürdistan Bölgesi’nin statüsünün korunmasında çok önemli bir rol oynadığını söyledi.

Pirde’deki Peşmerge cephesini ziyaret eden Başbakan Mesrur Barzani, halkın, Peşmergenin emekleri ve siperleri koruması sayesinde huzurlu bir bayram geçirdiğini belirtti.

Pirde Cephesi’nin 16 Ekim ihanetinin ardından Kürdistan Bölgesi’nin statüsü korunmasında öncü rol oynadığını belirten Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin aleyhine olan planlara karşı Peşmerge’nin savunma görevini yerine getirmeye devam ettiğini ifade etti.

“Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerinin barışçıl bir şekilde ve anayasanın 140. maddesine uygun olarak sevgili Kürdistan'ımıza mutlu bir şekilde dönmesini istiyoruz” diyen Başbakan, “140. maddeyi olduğu gibi uygulamaya çalışıyoruz ama maalesef karşı taraf anlaşmalara pek bağlı değil. Buna rağmen son aşamaya kadar barış içinde çözmeye çalışacağız. İnşallah ihanete uğrasak da Allah'ın desteği ve sizlerin varlığıyla bu milletin toprağını, vatanını, onurunu son nefesimize kadar savunacağız ve sizlerin hizmetinde ve yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı.

Bağdat’la varılan siyasi anlaşmaya değinen Başbakan, “Her zaman anayasaya ve Bağdat'taki federal hükümetle yaptığımız barış anlaşmalarına bağlı kaldık, ancak aynı zamanda anayasal haklarımızı savunacağız ve bu hakları her şekilde koruyacağız” dedi.

Başbakan, “Bu dönemde bu hakların ihlal edildiğini biliyoruz. Son zamanlarda çiftçilerimizin bile ihanete uğradığını, topraklarından sürüldüğünü ve başkalarının getirildiğini gördük. Başka yerlerden getirilen insanlar Kürt, Türkmen ve yerli çiftçilerin yerini alıyor” diye konuştu.