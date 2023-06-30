İngiltere’den Şırnak ve Hakkari’ye seyahat uyarısı

HABER MERKEZİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Şırnak ve Hakkari’ye gelecek olan turistlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından İngilizler için hazırlanan rehber niteliğindeki metinde, İngiliz turistlerin Türkiye’de dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Bir milyondan fazla İngilizin Türkiye’ye tatile geleceğinin öngörüldüğü açıklamada, Rojava ve Suriye sınırının 10 kilometre yakınına gidilmemesi ve Şırnak ile Hakkari şehirlerine gidilmemesi tavsiye edildi.

Hiçbir seyahatin güvenli geçeceğinin garanti edilemeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, “Türkiye’ye gidecekler de uygun seyahat sigortasını yaptırmalı” denildi.

Independent’a konuşan İngiliz yetkililer de, “İngiliz vatandaşlarının güvenliği bizim ana konumuz. Her ülke ve bölge ile ilgili seyahat tavsiyelerini düzenli olarak gözden geçiriyoruz. Seyahat tavsiyeleri alanındaki terörizm konusundaki değişiklikler, terör tehdidinin şimdi daha çeşitli gruplardan gelebileceğini gözler önüne seriyor” dedi.

Bu uyarıların tavsiye niteliğinde olduğunun da altı çizildi.