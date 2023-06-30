Amedspor’un yeni teknik direktörü belli oldu

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Bu sene düzenlenen kurada Türkiye Futbol Ligi (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Diyarbakır temsilcisi Amedspor’un yeni hocası belli oldu.

Yapılacak kongrede Amedspor Başkanı olması beklenen iş insanı Aziz Elaldı, teknik direktör konusunda açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Elaldı, “Serdar Bozkurt hocamızla anlaşmaya vardık. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.

Antep doğumlu Bozkurt, 46 yaşında. Mayıs 2023’e kadar Urfaspor’u çalıştıran Bozkurt, Bandırmaspor, Tarsus İdman Yurdu ve Sivas Belediyespor çalıştırdığı takımlar arasında.

Ayrıca Amedspor, sportif direktörlük için de deneyimli futbol adamı Murat Yiğiter'le anlaşma sağlamıştı.

Futbol hayatında Diyarbakırspor, Vanspor, Fenerbahçe, Trabzonspor , Ç.Rizespor, Göztepe ve Kocaelispor gibi takımlarla çalışan Yiğiter, teknik adam olarak da Diyarbakırspor, Vanspor ve Amedspor'da görev yaptı.

Kulübün kongresi 2 Temmuz’da düzenlenecek.