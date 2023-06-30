Buldan: Büyükşehirler başta olmak üzere her yerde adaylarımızı çıkaracağız

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyükşehirler başta olmak üzere her yerde adaylarımızı çıkaracağız" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bayram ziyaretleri kapsamında dün gittiği Van’da halk buluşmalarına devam ediyor.

Bayramın barış ve özgürlük getirmesi temennisinde bulunan Buldan, “Çünkü ülkenin barışa ve özgürlüklere ihtiyacı var. Mevcut yönetimden kaynaklı baskıların, şiddet ve inkâr politikasının devam ettiği bir dönemi yaşıyoruz. Uzun bir süredir böyle bir anlayış var ve bu anlayış devam ediyor. Bu anlayışı, zihniyeti değiştirmek, bu ülkeye barışı ve özgürlükleri getirmek mücadeleyle sağlanır" dedi.

"Mücadelemizi kaldığı yerden devam ettirmek gibi bir sorumlulukla karşı karşıyayız" diyen Buldan, "2023 seçimleri önümüzde büyük bir fırsattı. Bu fırsatı değerlendirmek üzere büyük bir çalışma yürüttük ancak karşımızdaki AKP-MHP iktidarı devletin bütün olanakları ve imkânlarını kullanarak iktidar oldular. Devletin bütün imkânlarını diyoruz, çünkü seçim çalışmalarında bunu gördük. Devletin medyasını, paralarını, yargısını, ordusunu ve bütün kaynaklarını kullandılar" ifadelerini kullandı.

HDP’ye yönelik büyük bir haksızlık ve hukuksuzluk yapıldığını belirten Buldan, “HDP’nin kapatma davasını askıda bırakarak bizim seçimlere HDP adıyla girmeyip Yeşil Sol Parti’yi tercih etmemizde, elbette ki AKP’nin büyük bir payı var. Çünkü HDP, kapatma davasıyla karşı karşıya olan bir partiydi. HDP ile seçimlere girmiş olsaydık biliyoruz ki; HDP’yi anında kapatacaklardı ve bizi seçime sokmama yönünde bir karar alacaklardı" dedi.

‘EKSİKLİKLERİMİZİN FARKINDAYIZ’

Buldan, sözlerine şöyle devam etti: "Ancak biz, halkımıza verdiğimiz söz doğrultusunda, ‘halkımızı tercihsiz bırakmayacağız’ dedik ve Yeşil Sol Parti’yi tercih ettik. Elbette eksikliklerimiz var. İstediğimiz sonucu elde edemedik. Bunda hem Yeşil Sol ile girmenin hem aday belirleme yöntemi gibi birçok faktörün olduğunu ifade etmek istiyorum.”

HDP Mİ, YEŞİL SOL MU?

Seçimden sonra yaşanan eksiklikleri toplantılarında ele aldıklarını dile getiren Buldan, “Bu konuda yeni kararlar aldık. Bu kararlarla birlikte kongreye gideceğimizi ifade ettik. Kongrede, yeni bir planlama ve yeni bir anlayışla yeni yüzlerle, yeni canlarla bu süreci karşılamak ve bir değişim ve dönüşüm için bir süreç başlayacak. Muhtemelen eylül ayı gibi kongremizi gerçekleştirip, HDP ile mi yola devam edeceğiz, Yeşil Sol’la mı devam edeceğiz, Yeşil Sol’un ismi mi değişecek? Bütün bunlar şu an tartışma konusu. Bir komisyon kurduk. Bu komisyonumuz çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.

Eylülde gerçekleştirecekleri kongreden sonra yeni bir seçim sürecinin başlayacağına dikkat çeken Buldan, “Yerel seçimler elbette ki hepimiz açısından önemli. İktidar bir kez daha devletin bütün imkanlarını kullanmaya çalışacak. Biz de bütün illerimizde büyükşehirler başta olmak üzere her yerde adaylarımızı çıkararak bu mücadelenin içerisinde varlığımızı ve mücadelemizi bir kez daha ispat etmek üzere, bu seçimlerde iyi bir çalışma temposuyla büyük bir başarı elde etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.