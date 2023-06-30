Politika

Fransa'daki olaylarda 1000 kişi gözaltına alındı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede çıkan olaylarda bin kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti.
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avrupa Fransa Protesto

HABER MERKEZİ

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polis kurşunuyla ölen genç için patlak veren olaylara dair bu gece ülke genelinde 45 bin polis ve jandarma görevlendirildiğini söyledi.

Darmanin, ülkede çıkan olaylarda bin kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti.

Polis, 27 Haziran'da, Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

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