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Urfa’da 'yol verme' kavgasında 4 kişi yaralandı

Urfa’nın Siverek ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan ve silah kullanılan kavgada 4 kişi yaralandı.
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kürdistan Urfa Siverek silahlı kavga

HABER MERKEZİ

Siverek’in Bağlar Mahallesi'nde iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Bir süre sonra büyüyen tartışma, bıçak ve av tüfeğinin de kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar ve bıçakla 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin, hastane ve çevrede güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili incelemesi sürüyor. (Kaynak: AA)

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