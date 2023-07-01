Politika

AB büyükelçisi: Bağdat-Erbil ilişkilerinde önemli bir ilerleme var

Avrupa Birliği’nin (AB) Bağdat Büyükelçisi Varjola, Bağdat ile Erbil ilişkilerinde, önemli bir ilerleme kaydedildiğini söyledi.
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Irak Avrupa Birliği Ville Varjola

HABER MERKEZİ

Al-Araby Al-Jadid gazetesine konuşan AB’nin Bağdat Büyükelçisi Ville Varjola, Irak’ın, yolsuzluk gibi birçok idari sorunla mücadele ettiğini ve her alanda reforma ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Devletin yetki alanı dışında silahların varlığı da bir çeşit yolsuzluktur” dedi.

Bağdat ile Erbil ilişkilerinde, önemli bir ilerleme olduğunu söyleyen Varjola, “Bunun, ülkedeki zenginlikler ve kaynakların adil bir şekilde dağıtılmasını sağlayacak petrol ve gaz yasasının onaylanmasına vesile olmasını umuyoruz” diye konuştu.

Varjola, AB’nin, güvenilir bir ortak olarak insan hakları, demokrasi ve yasaların üstünlüğü konularında destek olduğunu vurguladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin iyi bir başlangıca imza attığını belirten Varjola, hükümetin çalışmalarını olumlu bulduklarını kaydederek, “Yolsuzluğa karşı reform isteği var. Parlamento da destek veriyor. Bu da hükümetin, verdiği sözleri yerine getirebileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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