‘Duhok’a 3 günde 60 binden fazla turist geldi’

ERBİL (K24)

Duhok İl Turizm Müdürü Hayri Ali Aso, Kurban Bayramı’nın ilk 3 gününde 60 binden fazla turistin, il sınırları içerisindeki turistik yerleri ziyaret ettiğini belirtti.

K24’ün canlı yayın konuğu olan Duhok İl Turizm Müdürü Hayri Ali Aso, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde 60 binden fazla turistin Duhok vilayetindeki turistik yerleri ziyaret ettiğini söyledi.

Aso, 8 Temmuz’a kadar bu sayının 100 binin üzerine çıkmasının beklendiğini ifade etti.

Turistlerin çoğunun Irak’ın orta ve güney kesimlerinden geldiğini bildiren Aso, bunun il ekonomisinde canlılığı da beraberinde getirdiğini belirtti.

Turistlerin geçtiğimiz günlerde Akre, Amedi, Semel ve il sınırları içerisindeki birçok turistik yerleri ziyaret ettiğini kaydeden Aso, Duhok’ta yeni konaklama yerleri ve oteller inşa edildiğini ancak tekrar yeni otellerin inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Turizm Genel Kurulu dün yaptığı açıklamada, bu bayram 300 binden fazla turistin Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret etmesinin beklendiğini açıklamıştı.