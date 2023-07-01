3 bin 400 rakımlı Cilo Dağları'nda festival

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Yüksekova'daki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri, sağlanan huzur ortamı sayesinde kültür, sanat ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

Hakkari Valiliği himayesinde "Hakkari'de hayat var" sloganıyla bu yıl beşincisi düzenlenen festivale katılan doğaseverler 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde buluştu.

Rafting, kano, bisiklet yarışı, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, tırmanış, kayak, snowboard ve flyboard gibi etkinliklerin yapıldığı festivale katılanlar, bölgenin eşsiz manzarasında doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, gazetecilere, festivale Türkiye'nin dört bir yanından 15 bine yakın kişinin katıldığını söyledi.

Katılımcıların sayısının her geçen yıl arttığına işaret eden Akbıyık, "Buraya giremeyip dönenler de var. Önümüzdeki yıllarda daha profesyonel, güzel ve daha kalabalık festivaller yapacağız. 'Hakkari'de hayat var' dedik. Dağların başkentinde bu hayatı zenginleştirmek için sizlerle beraber Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, bakanlarımızın bizlere, Hakkari'mize verdiği destekle altyapıda, üstyapıda, eğitimde, sağlıkta çağ atlattık. Bir taraftan da doğal gazımız geldi, TOKİ konutlarımız, 50'ye yakın okulumuz yapıldı. Çocuklarımız tıp fakültelerini, mühendislikleri kazanıyor. Hakkari turizmin, doğanın, sporun, kültürün, cazibe merkezi oluyor. İlk 10'da 3 dağımız var. İşte burası da 3 bin 400 rakımda, Türkiye'nin en yüksek festivalini yapıyoruz" diye konuştu.