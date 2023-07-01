Teknoloji

Elon Musk: Twitter'a geçici sınırlar getirildi

Elon Musk, Twitter’daki manipülasyonları önlemek için geçici sınırlar getirdiklerini açıkladı.
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dünya Elon Musk Twitter

HABER MERKEZİ

Sosyal medya platformu Twitter'ın birçok kullanıcısı, "kullanım limiti aşıldı" uyarısıyla karşılaştı.

Ana sayfa akışında ve profillere erişimde sorun yaşandı. 

Twitter'ın sahibi Elon Musk Twitter’daki manipülasyonları önlemek için geçici sınırlar getirdiklerini açıkladı:

Doğrulanmış hesaplar günde 6000 tweet, doğrulanmamış hesaplar günde 600 tweet, yeni ve doğrulanmamış hesaplar ise günde 300 tweet görüntüleyebilecek.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya platformu Twitter'ın birçok kullanıcısı, Kullanıcılar, "Kullanım limiti aşıldı" ve "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" uyarılarıyla karşılaştı.

Ana sayfa akışında ve profillere erişimde sorun yaşandı. 

Öte yandan internetteki erişim problemlerini raporlayan "DownDetector" adlı web sitesine Twitter için 6 binden fazla erişim hatası bildirimi yapıldı.

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