Politika

İsrail ile Suriye'den karşılıklı saldırılar

İsrail ile Suriye arasında hava saldırısı gerilimi yaşanıyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
ortadoğu israil Suriye saldırı

HABER MERKEZİ

İsrail, Suriye’den topraklarına doğru bir uçaksavar füzesi fırlatıldığını duyurdu. Suriye de İsrail'in, Humus şehrinde bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Suriye topraklarından İsrail'e bir uçaksavar füzesinin fırlatıldığı, füzenin havada patladığı belirtildi.

Olayda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Suriye'deki haber ajansı SANA ise, Humus kentinin çevresindeki bazı noktaların İsrail hava saldırısına maruz kaldığını duyurdu.

Saldırıların hava savunma sistemi tarafından engellendiği aktarıldı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv