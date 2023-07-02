30 yıl geçti: Sivas Katliamı’nda yaşamını yitirenler anılıyor

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2 Temmuz 1993’te, Sivas Madımak Oteli’nde 35 aydının yakılarak katledilmesinin üzerinden 30 yıl geçti. Katliamın yıldönümünde sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler, Madımak’ı anmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Sivas’ta yapılacak anma töreni için bugün saat 09.00’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Sivas Şubesi önünde toplanan Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) Sivas Şubesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Sivas Şubesi, CHP, SOL Parti, Halkevleri ve Emek Partisi (EMEP) üyeleri, katliamın gerçekleştiği Madımak Oteli’ne yürüyecek.

Katliamın yıldönümünde İstanbul’da da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Aralarında HDP, EMEP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Halkevleri, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) gibi birçok siyasi parti ve demokratik toplum örgütünün katılacağı anma etkinliği, bugün 18.00’de Sancaktepe ilçesinde bulunan Sarıgazi Mahallesi’nde yapılacak.

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) de Sivas katliamının 30’uncu yılında Şişli Meydanı’nda saat 14.00’te anma töreni düzenleyecek.

O GÜN NELER YAŞANDI?

Sivas’ta her yıl düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri kapsamında kente gelen aydın, yazar ve sanatçılarla üç gün sürecek bir organizasyon düzenlendi.

Yazar ve sanatçılardan oluşan 33 kişi Sivas’ta kaldığı otelde yakılarak öldürüldü. Olaylar sonucunda 2 otel görevlisi ile 2 gösterici de ölmüş ve toplamda 37 kişi yaşamını yitirmişti.

2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas’ta bulunan çoğunluğu Alevi ve sol görüşlü 51 kişilik grupta Aziz Nesin, Metin Altıok, Hasret Gültekin, Asım Bezirci ve Nesimi Çimen gibi tanınmış isimler de bulunuyordu.

Olayın hemen ardından 35 kişi gözaltına alınmış, sonrasında gözaltı sayısı 190’a kadar çıkmıştı ancak 66 kişi serbest bırakıldı ve geri kalanlar "Laik anayasal düzeni değiştirip din devleti kurmaya kalkışmak" suçuyla Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde 1 yıl boyunca yargılandı. "Sivas davası" olarak tarihe geçen mahkeme sonucunda 22 sanık 15’er yıl, 3 sanık 10’ar yıl, 54 sanık 3’er yıl, 6 sanık 2’şer yıl hapisle cezalandırıldı. Yargılananlardan 37’si ise beraat etti.

Takip eden yıllarda Yargıtay DGM kararını bozdu ve sanıklar yeniden yargılandı. 1998’de onaylanan yeni kararda 33 sanık idam, 14 sanık ise 15 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı ancak idam cezaları usul noksanlıkları nedeniyle bozuldu. Usul eksiklikleri giderildikten sonra 2000 yılında yeniden idam cezasına çarptırılan 33 sanık 2002’de idam cezasının kaldırılması ile müebbet hapse mahkum oldu.

Geçen zaman içerisinde gerçekleşen tahliyeler ile hapisteki kişi sayısı 33’e düştü. Katliamın kilit isimlerinden 8 sanık ise 1997’deki bozma kararı sonrasında firar ederek kayıplara karıştı.