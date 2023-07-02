Silahlı gruplar suyu kesti, aktivistler kampanya başlattı: ‘Haseke susuzluktan ölüyor’

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Türkiye’nin destek verdiği silahlı grupların Rojava’nın Serekaniye kentinde bulunan Eluk su pompa istasyonunu kapatmasıyla başlayan su sorunu devam ediyor.

Bir grup aktivist, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile Özerk Yönetim'e, özellikle bu yaz bölgede devam eden su sıkıntısına bir an önce çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Bir milyon insanın suyunun kesilmesine devam edilmesinin savaş suçu olarak görüldüğüne dikkat çeken aktivistler, sosyal medyada “Bir milyon kişi susuz kaldı - Haseke susuzluktan ölüyor” hashtag’iyle kampanya başlattı.

Aktivistlerin amacı, Haseke’de son birkaç yıldır devam eden ve hiçbir çözüm bulunamayan su sorununa daha fazla dikkat çekmek.

Haseke kenti ve kırsalının ana içme suyu kaynağı Serekaniye’de bulunan Eluk su pompası istasyonundan sağlanıyor, ancak Türkiye'nin desteklediği Suriye muhalefetine bağlı silahlı gruplar suyu kesiyor.

Öte yandan Rojava’daki Özerk Yönetim, Kürtleri Rojava’dan göç ettirmek için Türkiye’yi Eluk su pompa istasyonunda suyu kesmekle suçluyor.

Su kesintileri bölgede büyük bir insani krize sebep olurken, Haseke'de bir milyondan fazla kişi susuz kaldığı için insanlar içme suyunu tankerlerden ve yüksek fiyatlarla satın almak zorunda kalıyor.

Cenevre Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası belgelere ve anlaşmalara göre insanları sudan mahrum bırakmak bir savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak görülüyor.

Ayrıca, Türkiye ile Rusya arasında 2019 yılında yapılan bir anlaşmaya göre, Eluk su pompa istasyonunun bölge halkına karşı bir silah olarak kullanılmaması ve suyun kesilmemesi gerektiği belirtilmişti.