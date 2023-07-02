Lozan Antlaşması’na karşı Washington’dan New York’a yürüyor

WASHINGTON (K24)

Dün Washington’da Abraham Lincoln Anıtı önünde kendisini destekleyen dostlarıyla buluşan Kani Xulam, 24 günlük yürüyüşüne başladı.

Burada K24’e konuşan Xulam, hava koşullarının elverişli olması halinde yürüyüşünü 24 Temmuz’da yani Lozan Antlaşması’nın imzalandığı günün yıldönümünde Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde tamamlamayı hedeflediğini söyledi.

Kani Xulam, Kürtlere ve Kürdistan’a büyük acılar yaşatan Lozan Antlaşması’na karşı başlattığı “özgürlük yürüyüşü”yle kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmak istiyor.

Xulam’ın eylemine destek veren ABD’deki Kürtlerin, yürüyüş güzergahı boyunca kendisini yalnız bırakmayacağı öğrenildi.

LOZAN ANTLAŞMASI

24 Temmuz 1923’te İsviçre’nin Lozan kasabasında Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Portekiz, Belçika, Romanya ve Yugoslavya temsilcileri arasında bir barış antlaşması imzalandı.

Antlaşmayla Osmanlı toprakları bölüşüldü aynı zamanda Kürdistan toprakları fiilen ve resmen dört parçaya ayrılmış oldu.

Anlaşmanın imzalanması sonrası İran, Türkiye, Irak ve Suriye Kürdistan halkına karşı inkar ve imha politikası uygulamaya başladı.