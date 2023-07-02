Ekonomi

Bayramda Erbil’e 144 bin turist geldi

Kurban Bayramı’nın 4 gününde Erbil’i 144 bin dolayında turist ziyaret etti.
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kürdistan Kurban Bayramı Erbil turist

ERBİL (K24)

Erbil Turizm Genel Müdürü Diler Muhammed yaptığı açıklamada, “Sadece Kurban Bayramı’nın 4 günlük tatilinde Erbil kentini, Kürdistan Bölgesi, Irak ve yabancı ülkelerden yaklaşık 144 bin turist ziyaret etti” dedi.

Bu yıl Erbil’e gelen ziyaretçi sayısının üçte bir oranında arttığını belirten Muhammed, “Bu da yaptığımız turizm planı sayesinde oldu” diye konuştu.

Erbil il sınırlarında 1350 turistik işletmenin ruhsatı bulunuyor.

Her yıl bayram ve tatillerde özellikle Irak’ın orta ve güney kesimlerinden yüz binlerce kişi Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret ediyor.

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