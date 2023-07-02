Politika

İran'dan Fransa için ‘seyahat’ uyarısı

İran, devam eden sokak olayları ve şiddet eylemleri nedeniyle vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Fransa'ya seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.
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İran iran seyahat uyarı Fransa

HABER MERKEZİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, ülke vatandaşlarını Fransa'da yaşanan olaylar konusunda uyardı.

Kenani, "Fransa'daki güvenlik sorunları nedeniyle bu ülkedeki vatandaşlarımızdan, gerekli olmadıkça sokağa çıkmamalarını ve çatışma bölgelerinden uzak durmalarını istiyoruz. İranlılar zorunlu olmadıkça bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmalıdırlar" ifadelerini kullandı.

Fransa hükümetini olayları demokratik yollarla çözmeye davet eden Kenani, şunları kaydetti:

"Fransa hükümeti, insan onuru, ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri düzenleme hakkına dayalı ilkelere saygı duyarak halkıyla çatışmalara son vermelidir."

FRANSA'DAKİ PROTESTOLAR

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları yaşanmıştı.

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