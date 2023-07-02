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Minibüs Van Gölü’ne uçtu: 11 yaralı

Gevaş'ta kontrolden çıkan minibüsün Van Gölü’ne uçtuğu kazada 11 kişi yararlandı.
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kürdistan Van Gevaş kaza yaralı

HABER MERKEZİ

Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Akdamar Adası önünde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.P. yönetimindeki Ford Transit marka minibüs kontrolden çıkarak Van Gölü'ne uçtu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Yaralı 11 kişi minibüsten çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları ise göle dalış yaparak, kimsenin kalıp kalmadığını araştırdı. (Kaynak: İHA)

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