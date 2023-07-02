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Fahrettin Koca: Bayram tatilinde 17 bin 774 kaza meydana geldi

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldi.
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türkiye Trafik kazası yaralı Kurban Bayramı tatil

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda yaşanan kazalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Koca açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17.774 kaza meydana geldi. Bir kısmı ölümle sonuçlanan kazaların dönüş yolunda da yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasını istirham ediyoruz.

Olası bir sağlık hizmeti ihtiyacı için Helikopter ve Kara Ambulanslarımızla, UMKE Ekiplerimizle, nöbetçi sağlık çalışanlarımızla verdiğimiz sağlık hizmeti devam ediyor. Gideceğiniz yere sağlıkla varın. "

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