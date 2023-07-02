Politika

Fransa başkonsolosundan Neçirvan Barzani’ye veda ziyareti

Fransa’nın Erbil Başkonsolosu Olivier Decottignies, Neçirvan Barzani’ye veda ziyaretinde bulundu.
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kürdistan Neçirvan Barzani Olivier Decottignies

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, görev süresinin sona ermesi nedeniyle veda ziyaretinde bulunan Fransa’nın Erbil Başkonsolosu Olivier Decottignies’i kabul etti.

Görüşme sonrası Başkanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Neçirvan Barzani Decottignies’e, Kürdistan Bölgesi ile Fransa ilişkilerinin gelişmesi için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Decottignies de görev süresi boyunca kendisine yardımcı oldukları için Neçirvan Barzani ile Kürdistan Bölgesi’nin ilgili kurumlarına teşekkür ederek, aynı desteğin halefine de gönderilmesi temennisinde bulundu.

Decottignies, Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın Erbil-Paris ilişkilerinin gelişmesindeki rolünden de övgüyle söz etti.

Fransa 1 Haziran 2018’de başkent Erbil’de konsolosluk açmış, daha sonra başkonsolosluğa dönüştürmüştü.

Olivier Decottignies, Eylül 2019’dan beri Erbil Başkonsolosu olarak görev yapıyordu.

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