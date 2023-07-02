Spor

45 yaşındaki Buffon'a dev transfer teklifi

İtalya Serie B ekiplerinden Parma'nın kalesini koruyan efsane file bekçisi Gianluigi Buffon için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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dünya Gianluigi Buffon transfer teklif Suudi Arabistan

HABER MERKEZİ

Corriere Dello Sport'ta yer alan habere göre Gianluigi Buffon'a Suudi Arabistan'dan 30 milyon euroluk bir teklif geldi.

Oyuncunun gelecekte önünde üç seçenek olduğu belirtilen haberde, Parma'da kalmak ve futbolu bırakmanın da bir opsiyon olduğu ancak Suudi Arabistan'dan gelen teklifin çok cazip olduğunun altı çizildi.

45 yaşındaki eldivenin transfer olması durumunda Giovinco'nun ardından Suudi Arabistan'da forma giyen ikinci İtalyan olacağı hatırlatılırken, transferde yeni gelişmeler yaşanabileceği aktarıldı.

BAŞLADIĞI YERE DÖNMÜŞTÜ

Futbola Parma altyapısında başladıktan sonra önce Juventus'a, sonrasında ise Paris Saint Germain'e transfer olan Buffon, PSG'den tekrar Juventus'a, oradan da tekrar Parma'ya dönmüştü.

Görkemli kariyeri boyunca 975 karşılaşmada boy gösteren Buffon, 429 maçta kalesini gole kapama başarısı gösterdi.

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