Politika

İsrail ABD'den 25 adet F-35 savaş uçağı alacak

İsrail Savunma Bakanlığının, 25 adet F-35 Lightning II savaş uçağı alımı için ABD ile sözleşme imzaladığı açıklandı.
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ortadoğu İsrail F-35 ABD

HABER MERKEZİ

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 3 milyar dolarlık bir anlaşmayla üçüncü bir F-35 hayalet savaş uçağı filosunun satın alınmasını onayladığı belirtildi.

Uçakların İsrail'in ABD'den aldığı savunma yardım paketiyle finanse edileceği aktarılan açıklamada, son siparişle İsrail Hava Kuvvetleri envanterindeki F-35 sayısının 75’e ve filo sayısının 3’e yükseleceği kaydedildi.

ABD, eski Başkan Barack Obama döneminde Tel Aviv'e 2017 ile 2028 arasında 38 milyar dolar hibe taahhüdünde bulunmuştu.

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