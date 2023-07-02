Politika

İsveç Dışişleri Bakanlığı: Hükümet İslam karşıtı eylemi kınadı

İsveç Dışişleri Bakanlığı, hükümetin "Müslümanları rahatsız eden İslam karşıtı eylemi kınadığını" açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya İsveç hükümet Kuran-ı Kerimin yakılması tepki

HABER MERKEZİ

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık, dünyada tepki çekti.

Kur'an-ı Kerim'e saldırının ardından dünyada yükselen tepkiler İsveç'i harekete geçirdi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı, hükümetin Müslümanları rahatsız eden İslam karşıtı eylemi kınadığını, bu tarz olayların hükümetin bakış açısını yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada da provokatif eylemi gerçekleştiren kişinin yabancı uyruklu olduğuna dikkat çekildi.

Bu tür olaylara karşı sınır kontrollerinin sıkılaştırıldığı belirtilen açıklamada, yeni tehditleri önlemek için önlemleri artırdıkları ifade edildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran-ı Kerim’i yakmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv