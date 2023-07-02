Spor

Amedspor’un yeni başkanı Aziz Elaldı

Amedspor'un bugün yapılan kongresinde iş insanı Aziz Elaldı, kulübün yeni başkanı seçildi.
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Aziz Elald
Aziz Elald
kürdistan amedspor başkan Aziz Elaldı

HABER MERKEZİ

TFF 2. Beyaz Grupta geçen sezon Play Off’tan elenen Amedspor’un 7'inci Olağanüstü Kongresi, Şeyhmus Özer Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kongrede tek aday olan iş insanı Aziz Elaldı Amedspor başkanı seçildi.

Amedspor’un yönetim kurulunda yer alan isimler ise şöyle:

Ahmet Elhanay, Yusuf Kaya, Ali Rıza Yıldırım, Ahmet Ülmez Cihan Yaman, Salih Pervan, Rojin Hillez, Bülent Oğuz, Mehmet Akgün, Ruken Turhan, Mervan Aslan, Selçuk Sacu.

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