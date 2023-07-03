Macron'dan hükümete ‘Düzeni yeniden sağlayın’ talimatı

HABER MERKEZİ

Ülkede düzenin yeniden sağlanması için, OHAL dahil her tülü seçeneğin masada olduğu Fransa'da, Cumhurbaşkanı Macron, ülkedeki durumu görüşmek üzere Başbakan Elisabeth Borne, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de aralarında olduğu bakanlarla Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Macron, toplantıda bakanlara, ülkede düzenin ve sükunetin yeniden tesis edilmesi için her şeyi yapma talimatı verirken, Fransa'da neler olduğunu anlamak için uzun vadeli bir çalışma başlatmalarını istedi.

Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ve Senato Başkanı Gerard Larcher ile yarın görüşecek olan Macron, 4 Temmuz'da gösterilerden etkilenen 220 belediye başkanıyla Elysee Sarayı'nda bir araya gelecek.

GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 3 BİNE YAKLAŞTI

Ülke genelinde yine 45 bin polis ve jandarma olayları önlemek için görev başında..

10 kentte gece sokağa çıkma yasağı sürüyor, birçok bölgede toplu ulaşım durduruldu.

Protestoların ilk gününden bu yana gözaltına alınanların sayısı 3 bine yaklaştı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, düzenlediği güvenlik toplantısında yeni gözaltılar yapılmasını talep etti.

Fransa'da şiddete dönüşen olaylar Belçika'nın ardından İsviçre'ye de sıçradı. Lozan'da 7 kişi gözaltına alındı.