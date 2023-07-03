Valilikten 'Suriyeliler ev bastı' iddiasına yalanlama

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Suriyeli göçmenlerin bir köpeği zehirlediği, yaşanan tartışmanın ardından Suriyelilerin bir evi bastığı iddia edildi. İddiaların ardından çok sayıda kişi sokaklara çıkaran Suriyeliler aleyhine sloganlar atarak yürüyüş yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, bölgeye çok sayıda polis ekibi ile çevik kuvvet polislerinin sevk edildiği görüldü.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "02.07.2023 günü Dilovası ilçemizde bir hayvanın (köpek) öldürülmesi olayına sebebiyet verdiklerini düşündükleri kişiye yönelik bir gurup vatandaşımızla aralarında yaşanan tartışma ve sonrasında meydana gelen olaylara güvenlik birimlerimizce süratle müdahale edilmiştir" denildi.

Gözaltına alınan kişilerden yabancı olan 10 kişinin sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Evcil hayvanın (köpek) ölüm sebebinin tespit edilmesi için de numuneler alınmak suretiyle gerekli incelemeler yapılmaktadır.

Bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan görüntülerde yabancı uyruklu şahısların vatandaşlarımıza ait evlere saldırdığı şeklinde görüntülerin paylaşıldığı ancak bu görüntülerdeki kişilerin yabancı uyruklu şahıslar olmadığı köpeği ölen şahıs ve yakınları olduğu tespit edilmiştir. Hiçbir vatandaşımızın evine saldırı gerçekleştirilmemiştir. Gerçeğe aykırı ve provokatif amaçlı yayınlanan haber ve görüntülere itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

İYİ PARTİLİ VEKİLDEN SURİYELİLER KARŞITI ÇAĞRI

Twitter hesabından açıklama yapan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Kentim Kocaeli Dilovası’nda Suriyelilerin bir evi basması üzerine başlayan hadiseler bu gece halkın sokağa çıkması ile devam etti. Vatandaşlar şimdi dağılıyor. Yarın akşam Kaymakamlık önünde toplanıp, Suriyeliler’in Dilovası’nı terketmesini isteyecekler" dedi.