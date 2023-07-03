Politika

Papa Kuran-ı Kerim’in yakılmasına tepki tepki gösterdi

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, İsveç’te Kuran-ı Kerim’in yakılmasına tepki gösterdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Papa Francis Kuran-ı Kerimin yakılması tepki

HABER MERKEZİ

Geçen hafta İsveç’te Kuran-ı Kerim’in yakılmasına bir tepki de Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis’ten geldi…

Birçok ülkeden gelen tepkilerin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli al-Ittihad gazetesine konuşan Papa Francis, Kuran-ı Kerim’in yakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Papa Francis, “Kuran’ın yakılmasına izin verilmemeli ve bu durum kınanmalı” dedi.

Papa, Kuran’ın yakılması gibi eylemlere çok sert öfke gösterilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran-ı Kerim’i yakmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv