Papa Kuran-ı Kerim’in yakılmasına tepki tepki gösterdi

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Geçen hafta İsveç’te Kuran-ı Kerim’in yakılmasına bir tepki de Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis’ten geldi…

Birçok ülkeden gelen tepkilerin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli al-Ittihad gazetesine konuşan Papa Francis, Kuran-ı Kerim’in yakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Papa Francis, “Kuran’ın yakılmasına izin verilmemeli ve bu durum kınanmalı” dedi.

Papa, Kuran’ın yakılması gibi eylemlere çok sert öfke gösterilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran-ı Kerim’i yakmıştı.