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Antep'te silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Antep'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
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kürdistan Antep kavga ölü yaralı

HABER MERKEZİ

Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Şahin Erşen, Selman Çevik ve İzzet Karakoç, silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybetti, M.İ. ise ağır yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yaralı M.İ. ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı. (Kaynak: AA)

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