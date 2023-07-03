Aytun Çıray’dan Meral Akşener yorumu: Siyasi canlı bomba gibi davrandı

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İYİ Parti’den istifa eden eski milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in seçime girebilmek için CHP’den 15 milletvekili transferi için kullandığı sözlerini eleştirdi.

Aytun Çıray, “Aslında hayatımın en büyük mutluluğu demeliydi; çünkü ’15 milletvekili olayı’ gerek kendisinin liderliği gerekse İYİ Parti için siyasi partiler tarihimizde benzeri görülmemiş bir imkan kapısı açmıştı” dedi.

Cumhuriyet'e konuşan Çıray, İYİ Parti kurultayında Akşener'in 'hesaplaşma' sözleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Çocukken torunlarından biri çok bağırıp çağırdığında anneannem 'Suç bastırıyor' derdi. İçinde vizyon ve misyon olmayan Kurultay konuşması ciddiye alınmaz. Zaten delege de ona, yakın çevresinin üzerini çizerek cevap verdi. Düşünebiliyor musunuz; grubunda Alevi olmayan, vali, büyükelçi ve sürekli anayasa tartışılacak bir ülkede yetkin anayasacı olmayan parti Türkiye'yi yönetmeye tali olabilir mi? Meral Hanım siyasi canlı bomba gibi davrandı."

Akşener’in 2018'de seçime girebilmek için CHP’den 15 milletvekili transferi için kullandığı “Hayatımın en büyük pişmanlığı” açıklamasını da eleştiren Çıray, şunları kaydetti:

“Aslında hayatımın en büyük mutluluğu demeliydi; çünkü ‘15 milletvekili olayı’ gerek kendisinin liderliği gerekse İYİ Parti için siyasi partiler tarihimizde benzeri görülmemiş bir imkan kapısı açmıştı. Ama Sevgili Balbay'ın deyişiyle siyasi tarihimizin 'en büyük insan öğütücüsü’ olunca olağanüstü fırsatlar bozuk para gibi harcanıyor. Size de eşine rastlanmamış bu başarısızlığı perdelemek ve örtmek için bir dramayı abartılı mimikler ve vücut dili eşliğinde, esasen 'kuyruk siyaseti' gibi liderlik kapasitenizin sorgulanmasına yol açacak ibarelerle acıklı bir liderlik parodisi sahnelemek kalıyor."