Spor

Messi'nin Inter Miami'deki maaşı belli oldu

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin MLS ekibi Inter Miami'de 60 milyon dolar kazanacağı öğrenildi.
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Lionel Messi
Lionel Messi
ABD Lionel Messi Inter Miami

HABER MERKEZİ

Lionel Messi'nin yeni takımı MLS ekibi Inter Miami'de kazanacağı ücret belli oldu.

Marca'da yer alan habere göre; Inter Miami'nin başkanı Jorge Mas, "Messi, ABD'de yıllık 50-60 milyon dolar kazanacak. Onu ikna edebilmek için 3 yıldır uğraşıyorum" diye konuştu.

Kulübün diğer ortaklarından David Beckham'ın Messi ile sadece futbol konuştuğunu söyleyen Mas, "Messi'nin üzerinde baskı hissetmesini istemedim. Bütün Dünya Kupası'nı onu ve Arjantin'i izleyerek geçirdim ve yeni sponsorluk anlaşmamız bu transferde büyük rol oynadı" dedi.

36 yaşındaki Messi, kariyeri boyunca çıktığı 875 maçta 710 gol 339 asist kaydetti.

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