Politika

İsveç: Kuran-ı Kerim'in yakılması, ülkenin iyi imajını kötüye çevirebilir

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç'te Kuran-ı Kerim'i yakma eyleminin ülkesinin iyi imajını kötüye çevirebileceğini söyledi.
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Foto: AFP
Foto: AFP
dünya Kuran-ı Kerim Salwan Momika İsveç

HABER MERKEZİ

İsveç'teki Kuran-ı Kerim yakma provokasyonuna gösterilen tepkiler üzerine Billström, Syndsvenskan gazetesine açıklama yaptı.

Billström, "İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılması, ülkemizin iyi yöndeki imajını kötüye çevirebilir" ifadesini kullandı.

İsveç'in itibarını kurtarmak için mücadele ettiğini kaydeden Billström, "İsveç'in iyi yöndeki imajı, İslamofobik olarak gösterilmeye devam edilirse uzun vadede kötü yönde değişecektir. Bunun İsveç'in NATO üyeliği onayı sürecinde ne gibi sonuçlar doğuracağını kestirmek zor gibi. Ancak hükümetin ifade özgürlüğünü de savunması önemli" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran-ı Kerim yakmıştı.

Türkiye, Irak, Pakistan, Endonezya ve Afganistan başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra ABD ve Rusya'nın aralarında bulunduğu birçok devlet, olaya tepki göstermişti.

İsveç yönetimi de olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Tepkilerin ardından İsveç polisi, Kuran-ı Kerim yakma eylemini gerçekleştiren Momika hakkında "halkı tahrik" suçundan şikayette bulunduklarını açıklamıştı.

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