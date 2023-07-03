Politika

Türkiye, Süleymaniye Havalimanı’yla ilgili kararını 6 ay daha uzattı

Türk hava sahasının, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarına kapatılması kararı 6 ay daha uzatıldı.
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kürdistan Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Türkiye

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, Türkiye hükümetinin, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’na yapılacak uçuşlarda Türk hava sahasının kapatılması kararını 3 Ocak 2024’e kadar uzattığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, geçtiğimiz Nisan ayında, Türk hava sahasının, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatıldığını açıklamıştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Söz konusu karar, Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır.

İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir."

 

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