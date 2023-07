Rihanna dinlenme rekoru kırdı

HABER MERKEZİ

Rihanna, müzik kariyerinde önemli bir dönüm noktasını daha aştı. 35 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, Spotify'da 10 şarkısı bir milyar dinlenmeye ulaşan ilk kadın müzisyen unvanını aldı.

Yeni rekor, Ocak 2016 çıkardığı "Anti"den bu yana yeni bir stüdyo albümü bile yayınlamamış olmasıyla daha da önemli hale geldi. Bu durum, Rihanna, yedi buçuk yıl yeni albüm çıkarmasa da dinleyicisi onu zirveye taşıyabiliyor şeklinde yorumlandı.

Rihanna, rekor haberini sosyal medya sayfalarında yayınlayarak sevincini hayranlarıyla paylaştı.

Rihanna bugüne dek dokuz Grammy ödülü, 13 Amerikan Müzik Ödülü ve 12 Billboard Müzik Ödülü ile kariyer basamaklarında zirveyi gördü. Müzik ödüllerinin yanında Riri lakaplı sanatçının altı Guinness Dünya Rekoru da var.

2010 yılında, ABD Hot 100 listesinde dört şarkısı birinci olan ilk kadın şarkıcı oldu.

Bir sonraki yıl Rihanna, Rude Boy ile başlayan ve en sonuncusu Only Girl (In The World) olmak üzere, 2007'den 2011'e kadar beş yıl üst üste Birleşik Krallık'ta bir numaralı single'a sahip olan ilk kadın sanatçı unvanını aldı.

Rihanna, 2012'de 47,57 milyon ile ABD'de en çok satan dijital sanatçı oldu. 2013'te Rihanna, 23'ü solo sanatçı veya baş vokalist olmak üzere 30 farklı parça ile Top 75 listesinde arka arkaya 196 hafta geçirerek Birleşik Krallık single listesinde rekor kırdı.

Aynı yıl Billboard'un Dijital Şarkılar listesinde 13 şarkıyla ABD'de dijitalde en çok bir numaralı şarkıya sahip isim oldu.

Rihanna, dünya çapında 250 milyondan fazla albüm satışı ile tüm zamanların en çok satan ikinci kadın müzik sanatçısı unvanını elinde tutuyor.

Son olarak Rihanna, 16 Mayıs 2013'te Facebook'ta en çok beğeni alan kişi olarak yerini aldı ve beğeni sayısı 70 milyon 738 bin 549'a ulaştığında Eminem'i tahttan indirdi.

Riri, 2022'de Amerika'nın kendi servetini edinen en genç kadın milyarderi oldu. Net servetinin 1,4 milyar dolar olduğu açıklandı.

Rap şarkıcısı A$AP Rocky ile birliktelik yaşayan Rihanna, ikinci çocuğuna hamile.