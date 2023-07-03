Rusya Savunma Bakanı Şoygu’dan Wagner isyanına dair ilk açıklama

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, paralı asker grubu Wagner’in ayaklanmasına ilişkin ilk kez konuştu.

Sputnik’in haberine göre Sergey Şoygu, Wagner güçlerinin 24 Haziran’da gerçekleştirdikleri ayaklanmayı, “Rusya’daki durumu istikrarsızlaştırma girişimi” olarak niteledi ve “Bu planlar her şeyden önce Rusya ordusu personelinin yeminlerine ve askeri görevlerine sadık kalmış olmaları sayesinde başarısız oldu” ifadelerini kullandı.

Şoygu ayrıca, Wagner ayaklanmasının, Ukrayna’da sürdürülen ‘özel askeri operasyon’da yer alan düzenli ordu birliklerinin eylemleri üstünde bir etkisi olmadığını kaydetti.

Rusya Savunma Bakanı, “Askerlerimiz cesaretle ve özveriyle kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye devam ettiler” ifadelerini kullandı.

Bununla beraber Şoygu, aylardır üstünde çalıştığı karşı saldırı planlarını gerçekleştiren Ukrayna’ya ilişkin de, “Ukrayna hükümetinin verilen kayıplara aldırış etmeden Ukrayna ordusuna saldırma emri vermeyi sürdürdüğünü” söyledi.

Wagner güçleri 23 Haziran’ı 24’üne bağlayan gece Rostov-na-Donu kentindeki Güney Askeri Bölge karargâhını ele geçirdi. Bu olay, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Wagner kamplarına füze saldırıları düzenlediği iddiasında bulunmasının ardından yaşandı.

Silahlı isyan, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun arabulucuğuyla son buldu. Wagner lideri Prigojin Belarus'a taşınmayı kabul etmiş, isyan girişimine katılmayan Wagner mensuplarına bir kısmına Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalama teklifinde bulunularak geri kalanlarına karşı soruşturma başlatmama kararı alınmıştı.