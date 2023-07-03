Politika

Irak Başbakanı, bütçe yasasına ilişkin mahkemede dava açtı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, bütçe yasasının 12 maddesine yönelik dava açtı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Muhammed Şiya Sudani bütçe yasası

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, bütçe yasasına karşı Irak Federal Mahkemesi'nde dava açtı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, bütçe yasasının 12 maddesine yönelik dava açtı.

Federal Mahkeme’de açtığı davada, 2023, 2024 ve 2025 yılları bütçe yasasının 12. Maddesine itirazda bulunan Sudani, Federal Yüksek Mahkeme’den, 12 maddenin anayasaya uygunluğuna karar verene kadar bütçe maddelerinin uygulanmasını askıya almasını talep etti.

Sudani, açtığı davada hükümetin Irak Parlamentosu’na sevk ettiği bütçe kanunundaki birçok maddenin Maliye Komisyonu tarafından değiştirildiğini kaydederek, kanunlara ve anayasaya aykırı bir şekilde bir çok maddede hükümetin yetkilerinin azaltıldığını ve il yönetimlerin yetkisinin bakanlıkların yetkisinden daha yüksek hale getirildiğini ifade etti.

İtiraz davasında bazı maddelerde tüm yetkilerin parlamentoya verildiği ve hükümete hiçbir rolün bırakılmadığı kaydedildi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv