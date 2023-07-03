Irak Başbakanı, bütçe yasasına ilişkin mahkemede dava açtı

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, bütçe yasasına karşı Irak Federal Mahkemesi'nde dava açtı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, bütçe yasasının 12 maddesine yönelik dava açtı.

Federal Mahkeme’de açtığı davada, 2023, 2024 ve 2025 yılları bütçe yasasının 12. Maddesine itirazda bulunan Sudani, Federal Yüksek Mahkeme’den, 12 maddenin anayasaya uygunluğuna karar verene kadar bütçe maddelerinin uygulanmasını askıya almasını talep etti.

Sudani, açtığı davada hükümetin Irak Parlamentosu’na sevk ettiği bütçe kanunundaki birçok maddenin Maliye Komisyonu tarafından değiştirildiğini kaydederek, kanunlara ve anayasaya aykırı bir şekilde bir çok maddede hükümetin yetkilerinin azaltıldığını ve il yönetimlerin yetkisinin bakanlıkların yetkisinden daha yüksek hale getirildiğini ifade etti.

İtiraz davasında bazı maddelerde tüm yetkilerin parlamentoya verildiği ve hükümete hiçbir rolün bırakılmadığı kaydedildi.