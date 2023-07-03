Erdoğan: Kur'an-ı Kerim'i yakma diye bir özgürlük olamaz

HABER MERKEZİ

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl kiliseyi, havrayı veya bir başka inancın mabedini ateşe vermek özgürlük değilse Kur'an-ı Kerim'i yakma diye bir özgürlük de olamaz" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ekim-Kasım ayından itibaren deprem konutlarının teslimatına başlayacağız. Şehirlerimizi eskisinden daha güvenli hale getirene kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız. Bizim ana gündem maddemiz deprem bölgesidir" açıklamasında bulundu.

Kabine Toplantısı sonrası konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Nasıl kiliseyi, havrayı veya bir başka inancın mabedini ateşe vermek özgürlük değilse Kur'an-ı Kerim'i yakma diye bir özgürlük de olamaz.

İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırının hiçbir insani temelle bağdaşması mümkün değil. Bu nefret suçunun polis korumasında işlenmesi çok vahim.

(Fransa'daki olaylar) Bu olayların göçmenlere ve Müslümanlara yönelik yeni bir baskı, yıldırma, sindirme furyasına yol açmasından kaygı duyuyoruz.

Sömürgeci geçmişiyle bilinen ülkelerde kültürel ırkçılık, kurumsal ırkçılığa dönüşmüştür. Fransa'da başlayan, kısa sürede diğer ülkelere yayılan olayların kökünde işte bu zihniyetin inşa ettiği sosyal mimari vardır.

Teröristlere alan açarak, şehrin meydanlarını teröristlere tahsis ederek Türkiye'nin dostluğunun kazanılmayacağını artık herkesin kabullenmesi gerekiyor.

(Konut kira artışlarına yüzde 25 sınırı) Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir.”