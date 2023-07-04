Politika

Netanyahu: Cenin'de saldırı gerektiği kadar devam edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde düzenlediği hava ve kara saldırısının "gerektiği kadar devam edeceğini" belirtti.
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Binyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu
ortadoğu Binyamin Netanyahu israil Cenin

HABER MERKEZİ

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, ABD'nin "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, İsrail ordusunun Cenin’de havadan ve karadan başlattığı saldırıya ilişkin konuştu.

Netanyahu, "Cenin'deki operasyon gerektiği ve hedefini tamamlayana kadar devam edecek" dedi.

Cenin'in son dönemde bir "terör merkezi" haline geldiğini iddia eden ve buna izin vermeyeceklerini savunan Netanyahu, İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetler, komandolar ve hava kuvvetlerinin "Cenin'deki faaliyetlerine" devam ettiğini dile getirdi.

Cenin'deki "sivillere zarar vermemek için azami çaba gösterdiklerini" ileri süren Netanyahu, "Bizim öncü düsturumuz belli; İsraillilere kim zarar vermek isterse ya hapse girecek ya da mezara" ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun Cenin'de düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 80 Filistinli yaralanmıştı.

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