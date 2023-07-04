Fransa, Hol Kampı’ndan 35 vatandaşını aldı

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Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü DAİŞ mensuplarının ailelerinin kaldığı Hol Kampı’ndan 35 Fransa vatandaşının teslim alındığı belirtildi.

Aralarında 10 kadın ve 25 çocuğun da bulunduğu kişilerin, Fransız vatandaşı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, çocukların özel bakım birimlerine teslim edileceği, kadınların da adli mercilere teslim edileceği ve haklarında gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi'nin uzun zamandır eleştirilerine maruz kalan Fransa, 2022'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından, 'kadın ve çocukların geri dönüşü için yeterli iradeyi göstermediği' gerekçesiyle mahkum edilmişti.

Fransa, şimdiye kadar 2022 yazındaki ilk operasyonda 16 kadın ve 35 çocuğu, ardından Ekim 2022'deki başka bir operasyonda 15 kadın ve 40 çocuk, Ocak 2023’teki üçüncü operasyonda ise 15 kadın ve 32 çocuğu kabul etti.

Hol Kampı’nda 60'tan fazla ülkeden yaklaşık 56 bin kişi kalıyor ve bunların çoğu DAİŞ mensuplarının eşleri ve çocuklarından oluşuyor.