Ekonomi

Benzine büyük zam: 26 lirayı aştı

Benzin grubuna 2 lira 11 kuruşluk zam geldi. Söz konusu zam pompa satış fiyatlarına yansıdı.
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türkiye benzin zam

HABER MEREZİ

Dolar kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor.

4 Temmuz itibarıyla benzinde 2 lira 11 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşirken, zam pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.96 liradan, benzinin litresi ise ortalama 26.19 liradan satılıyor.

Haziran ayında benzinin litre fiyatı 3.36 TL yükselirken, mazotun fiyatı ise toplamda 4.37 TL zamlandı.

Ankara

Benzin fiyatı: 26.64 TL

Motorin fiyatı: 24.37 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 26.68 TL

Motorin fiyatı: 24.40 TL

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