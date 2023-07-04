Yaşam

Twitter’ın yeni rakibi Threads kullanıma açılıyor

Facebook ve Instagram'ı bünyesinde bulunduran Meta şirketinin, Twitter’a rakip olarak kurduğu Threads platformunun perşembe günü kullanılmaya başlanacağı açıklandı.
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dünya Twitter rakip Threads

HABER MERKEZİ

Okunacak ileti sayısına gelen kısıtlama nedeniyle eleştirilerin odağında bulunan Twitter’a rakip olacak Threads, Apple App Store’da yerini aldı.

Perşembe günü kullanıma sunulacağı açıklanan uygulamanın ekran görüntüleri, rakip Twitter’a benzer bir arayüzü olduğunu gösteriyor.

Yeni uygulamayı indirenler, fotoğraf paylaşım sitesi Instagram kullanıcı isimleri ile sisteme dahil olabilecekler. 

Eski ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya devinin kendisine uyguladığı yaptırımların ardından Twitter'a rakip olarak Truth Social'ı kurmuştu. 

Twitter'a satın aldıktan bir dizi yenilik yapan Elon Musk, son olarak okunacak ileti sayısına kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Musk'ın kendi hesabından paylaştığı bilgiye göre, doğrulanmış kullanıcıların günde 10 bin tweet, doğrulanmamış kullanıcılarınsa bin tweet görüntülemesine izin verilecek. Yeni açılan ve doğrulanmamış hesaplarsa yalnızca 500 tweet görüntüleyebilecek.

Geçici olacağı belirtilen uygulama tepki çekerken, şirketin reklam gelirlerinin de azalacağı belirtildi.

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