Politika

Rus paralı asker grubu Wagner savaşçı alımlarını durdurdu

Rus paralı asker grubu Wagner, başarısız ayaklanma girişiminin ardından yeni savaşçı alımını durdurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Wagner Grubu üyeleri (Arşiv)
Wagner Grubu üyeleri (Arşiv)
dünya Wagner Grubu savaşçı alımları durdurma

HABER MERKEZİ

Wagner'in savaşçı alımı başvuruları için kullandığı Telegram kanalında pazar gecesi yapılan açıklamada alımların bir aylığına "geçici" olarak durdurulduğu belirtildi.

Wagner, karara gerekçe olarak "Grubun Ukrayna savaşında geçici olarak faaliyet göstermemesini" ve Belarus'a taşınma sürecini gerekçe gösterdi. 

Öte yandan cumartesi, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Wagner'den kopanların orduya katılmak üzere sözleşme imzalamaları için tanıdığı sürenin son günüydü.

Moscow Times, Wagner'in savaşçı alımını durdurmasının Afrika ve Suriye'deki faaliyetlerini nasıl etkileyeceğinin bilinmediğini vurguladı. 

DARBE GİRİŞİMİ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde aktif rol oynayan Wagner paralı asker grubu ile Rus ordu komutanları arasındaki çekişme 30 Haziran cuma akşamı kaynama noktasına ulaştı. Wagner lideri Yengeni Prigojin, Rus ordusunun mevkilerini vurup savaşçılarını öldürdüğünü iddia ederek, "Rusya'yı kanunsuzluktan temizleyeceklerini söyleyerek" Moskova'ya yürümeye başladı. Bu kapsamda Wagner, Ukrayna sınırı yakınlarında bulunan Rostov'u da ele geçirdi.

Cumartesi günü Erdoğan ve Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı” denildi.

Kriz cumartesi gününün ilerleyen saatlerinde Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Prigojin'le yaptığı görüşmenin ardından çözüldü. Wagner, üslerine geri döndü ve Prigojin'in Belarus'ta kalması kararlaştırıldı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv