Rus paralı asker grubu Wagner savaşçı alımlarını durdurdu

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Wagner'in savaşçı alımı başvuruları için kullandığı Telegram kanalında pazar gecesi yapılan açıklamada alımların bir aylığına "geçici" olarak durdurulduğu belirtildi.

Wagner, karara gerekçe olarak "Grubun Ukrayna savaşında geçici olarak faaliyet göstermemesini" ve Belarus'a taşınma sürecini gerekçe gösterdi.

Öte yandan cumartesi, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Wagner'den kopanların orduya katılmak üzere sözleşme imzalamaları için tanıdığı sürenin son günüydü.

Moscow Times, Wagner'in savaşçı alımını durdurmasının Afrika ve Suriye'deki faaliyetlerini nasıl etkileyeceğinin bilinmediğini vurguladı.

DARBE GİRİŞİMİ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde aktif rol oynayan Wagner paralı asker grubu ile Rus ordu komutanları arasındaki çekişme 30 Haziran cuma akşamı kaynama noktasına ulaştı. Wagner lideri Yengeni Prigojin, Rus ordusunun mevkilerini vurup savaşçılarını öldürdüğünü iddia ederek, "Rusya'yı kanunsuzluktan temizleyeceklerini söyleyerek" Moskova'ya yürümeye başladı. Bu kapsamda Wagner, Ukrayna sınırı yakınlarında bulunan Rostov'u da ele geçirdi.

Cumartesi günü Erdoğan ve Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı” denildi.

Kriz cumartesi gününün ilerleyen saatlerinde Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Prigojin'le yaptığı görüşmenin ardından çözüldü. Wagner, üslerine geri döndü ve Prigojin'in Belarus'ta kalması kararlaştırıldı.