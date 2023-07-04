Irak Parlamentosu Başkanlığı’na ‘Eşcinsellik yasaklansın’ tasarısı sunuldu

BAĞDAT (K24)

Irak Parlamentosu Yasa Komisyonu Başkan Yardımcısı Murteza Sadi, Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi’ye yazdığı yazıda, “eşcinselliğin yasaklanması”na dair yasa tasarısının, yeni yasama döneminin başlayacağı Eylül ayında görüşülmesini istedi.

Dün ü Parlamento Başkanlığı’na sunulan yazıda, “Irak Anayasası’nın 60’ncı maddesi ve Parlamento İç Tüzüğünün 121’inci maddeleri uyarınca parlamenterlerin imzasının yer aldığı ‘eşcinselliğin yasaklanması’ yasa tasarısını tarafınıza sunuyoruz. Tasarının, yeni yasama döneminde çalışma programına alınmasını talep ediyoruz” denildi.

3 Ocak 2022’de de 25 parlamenterin imzasıyla benzer bir tasarı Parlamento Başkanlığı’na sunulmuş ancak girişim sonuçsuz kalmıştı. Tasarıda, eşcinsellikle ilgili propaganda ve desteğin tamamen yasaklanması isteniyordu.

Bu girişim, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın, Irak’ta eşcinselliğe karşı 1 milyon imza kampanyasının ardından gelmişti. Sadr ayrıca Irak vatandaşlarından, eğitim ve kültür yoluyla eşcinselliğe karşı çıkmalarını istemişti.

17 Mayıs 2022’de Avrupa Birliği, İngiltere ve Kanada’nın Bağdat’taki büyükelçilik binalarına eşcinselliği temsil eden gökkuşağı bayrağı asılmış, Irak Dışişleri Bakanlığı ise kınamada bulunmuştu.