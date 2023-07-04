Kırım’da Putin’in en güvendiği isme suikast girişimi

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Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'da ilhak ettiği Kırım'da Rus yanlısı Vali Sergey Aksenov'un suikast girişiminden son anda kurtulduğu açıklandı.

Rus basını, istihbarat örgütü FSB'nin Aksenov'a suikastı kıl payı önlediğini ifade etti.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın isimlerden biri olan ve Ukrayna savaşında önemli bir rolü bulunan Aksenov, bir süredir Kırım'da Ukraynalı iş insanlarına ait mülklere el koyma kararlarıyla konuşulmuştu.

FSB'den yapılan açıklamada, Aksenov'un aracına patlayıcı koyma planı yapan ve bu amaçla eğitim alan kişinin suçüstü yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada gözaltına alınan kişinin Aksenov'un konvoyunun geçeceği güzergahta, aracını uzaktan kumandayla patlatma planı yaptığını itiraf ettiği kaydedildi.