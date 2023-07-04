Sudan: Genelkurmay Başkanı’ndan seferberlik çağrısı

HABER MERKEZİ

3 Temmuz’da ordunun Facebook üzerindeki sayfası aracılığıyla, Hartum’un güneyindeki eş-Şacara bölgesinden, “Sudanlı gençler zırhlı birliklerle ulusal çağrıya yanıt veriyor” yazılı fotoğraflar yayınladı.

Korgeneral Abdulfettah el-Burhan, tümen ve askeri bölge komutanlarına, “Hızlı Destek Kuvvetleri’ne (HDK) karşı saha askeri operasyonlarına katılmaları için sivil gönüllüleri savaşçıları askere almaları ve eğitmeleri” amacıyla bir direktif yayımladı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre Omdurman şehrinin geniş bölgelerinde ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yerleşim yerlerine yönelik hava ve topçu bombardımanı eşliğinde çatışmalar devam ediyor.

ÖZEL KUVVETLER

Sudan ordusu, daha önce Hızlı Destek Kuvvetleri’ne karşı saha operasyonlarına katılmak ve Omdurman şehrinin çeşitli mahallelerindeki evlerde bulunan Hızlı Destek Kuvvetleri gruplarına yönelik özel operasyonlar gerçekleştirmek üzere Hartum, Kuzey Hartum ve Omdurman şehirleri içerisindeki Özel Kuvvetlere ait bir askeri birliği konuşlandırdığını duyurmuştu.

Öte yandan Kuzey Hartum’un Halfaya bölgesinde Halk Direniş Komiteleri, Hızlı Destek Kuvvetleri’ni savaş ayları boyunca bölgeyi ihlal etmek ve kadın, erkek ve çocuklar da dahil olmak üzere bölge halkına karşı ihlaller yapmakla suçladı. Komiteler, pazartesi günü yaptıkları açıklamada “Hızlı Destek Kuvvetleri’nin yerleşim yerlerinde bulunmasını ve silahsız vatandaşlara yönelik ihlallerin devam etmesini kategorik olarak reddediyoruz” dedi.

Aynı şekilde savunmasız sivilleri hedef alan HDK ile mücadele etmek üzere bazı tarafların yaptığı sivilleri silahlandırma çağrılarını, orantısız bir savaş olduğu için reddettiklerini belirten komiteler, bölge halkının evlerin mahremiyetini tecavüz etmeye çalışanların karşısına kararlı şekilde çıkacağını vurguladı.

Geçen Haziran ayında Halfaya bölgesi, ordu ile HDK arasında çok sayıda sivilin ölümü ve çok sayıda evin yıkılmasının ardından şehirden kaçan binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanmış şiddetli çatışmalara tanık oldu. Çatışmaların sona ermesinden bu yana bölge HDK’nin kontrolünde kalırken, ordu ise köprünün diğer tarafını Omdurman şehri tarafından kontrol ediyor.

Yerel kaynakların Şarku’l Avsat’a belirttiğine göre, iki taraf arasında Omdurman şehrindeki Karari mevkiinde ve Hartum’un güneyindeki Zırhlı Kolordu Kampı’na bitişik bazı mahallelerde şiddetli çatışmalar patlak verdi. Görgü tanıkları, Sudan ordusuna ait savaş uçaklarının hava bombardımanı sonucu Omdurman sanayi bölgesinde yoğun dumanların yükseldiğini söyledi.

Görgü tanıklarına göre ayrıca, bölgedeki askeri operasyonlardan sorumlu Ordu Komutan Yardımcısı Korgeneral Yaser el-Atta’nın yaptığı açıklamaların ardından Omdurman’ın geniş bölgelerinde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmalar sürüyor. Görgü tanıkları, orduya ait savaş uçaklarının şehir semalarında yoğun keşif faaliyetleri yürüttüğünü ve HDK’ye ait hedefleri vurduğunu ifade etti.