Yunanistan: Deniz sınırları anlaşmazlığı için Türkiye ile görüşmelere hazırız

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Yeni atanan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Yunan hükümetinin, açık denizlerde petrol ve gaz arama hakkı dahil her iki ülkenin münhasır ekonomik haklara sahip olduğu alanların belirlenmesi konusunda bir anlaşmaya varmak için "devam eden olumlu iklimden yararlanmak" istediğini söyledi.

Türkiye, Yunanistan'ın kendi ekonomik bölgesine girdiğini söylediği ve açık denizde petrol ve gaz rezervleri aramaya başlamak istediği alanlara itiraz ediyor. Türkiye, Kıbrıs'ın ekonomik bölgesinin büyük bir kısmında hak iddia ediyor. Bu bölgede çok sayıda açık deniz doğalgaz yatağı keşfedilmiş durumda. Keşif amaçlı sondaj hakları konusundaki anlaşmazlık üç yıl önce Türk ve Yunan donanmalarının karşı karşıya gelmesiyle sonuçlanmıştı.

Türk-Yunan geriliminin merkezinde yer alan ve Gerapetritis'in çözüme kavuşturulmasını istediği bir diğer önemli mesele ise Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıyı şeridine yakın Yunan adalarının kıta sahanlığının ve dolayısıyla Yunan egemenlik alanının kapsamı.

Türkiye, sınırları dışındaki Yunan adalarının kıta sahanlığına sahip olduğunu kabul etmezken, Yunanistan bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunuyor.

Gerapetritis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos ile yaptığı görüşmenin ardından, "Geriye kalan tek şey, Türkiye'nin de samimi bir şekilde yakınlaşma yolunu açmak isteyip istemediğini belirlemek. Ancak bu Yunanistan'ın kırmızı çizgilerinden ya da ulusal önceliklerinden geri adım atacağı anlamına gelmez" dedi.

KIBRIS İÇİN FEDERASYON ÇAĞRISI

Gerapetritis, bu önceliklerin başında, Kıbrıs'ın Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda Rumca ve Türkçe konuşan kesimlerden oluşan bir federasyon olarak yeniden birleştirilmesi için bir anlaşma olduğunu söyledi.

Yunan ve Türk yetkililer 6 Şubat’ta Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından bir dizi üst düzey toplantı gerçekleştirmiş; yıllardır tekrarlanan gerginliklere ve hatta savaş riskine neden olan anlaşmazlıkları rafa kaldırma sözü vermişlerdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de geçen ay yeniden seçilmesinden hemen önce, Türkiye'ye "dostluk eli" uzatacağını söylemişti.