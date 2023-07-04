Öcalan'ın avukatlığını yapan 8 sanığın yargılandığı davada beraat kararı

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PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan 8 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapisle yargılandıkları davada delil yetersizliğinden beraatlerine karar verildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 6 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulunurken, sanık Suat Eren Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen İrfan Arasan, soruşturmanın başlatıldığı dönemde Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İstanbul İl Başkanı olduğunu söyledi.

Kendisi de avukat olduğu için sanıkları tanıdığını ifade eden Arasan, yine aynı dönemde parti binasında polis tarafından arama yapıldığını, bu aramalarda ele geçirilen listelerde partinin hukuki yardım aldığı avukatların adlarının olduğunu belirtti.

Duruşmada söz alan sanık Baran Doğan, BDP parti binasında ele geçirilen listenin örgütsel olup olmadığına dair delil bulunmadığını iddia etti.

'BU MEMLEKETTE KÜRT SORUNU OLDUĞUNU SÖYLÜYORUZ'

Kendisinin siyasette yer aldığını belirten Doğan, "Ben Kürt siyaseti içerisinde şurada, burada bulunan biriyim. Bu memlekette Kürt sorunu olduğunu söylüyoruz ve bunun çözülmesi için mücadele ediyoruz. HDP de BDP de böyle bir parti. Bu ürküntü veren bir şey değil. Bu listenin bir temsil değeri yok" diye konuştu.

Doğan, İmralı Adası'na giderek Öcalan'la yaptığı görüşmelerde avukatlık faaliyeti gerçekleştirdiğini savundu. Orada yaptığı görüşmelerin kayıt altına alındığını kaydeden Doğan, örgütten haberi olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Suat Eren de cezalandırılması istenilen suça yönelik hakkında delil bulunmadığını iddia ederek, beraatini istedi.

Diğer sanıklar Ali Maden, İnan Akmeşe, Rezzan Sarıca ve Cengiz Yürekli de beraat talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereğince tüm sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraatlerine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, avukatların Öcalan ile 12 Eylül ile 28 Kasım 2007 tarihlerinde İmralı Adası'nda görüşme yaptıklarının anlaşıldığı, Öcalan'ın bu görüşmelerde talimat verdiğinin görüldüğü ifade edilmişti.