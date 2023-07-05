İsrail askerleri Cenin’den çekiliyor

HABER MERKEZİ

Operasyonda 12 Filistinli ve bir İsrail askeri hayatını kaybetmişti. Geri çekilmenin başlamasına rağmen bölgede silah ve patlama sesleri sürüyor.

İsrail ordusu, bir askerlerinin mülteci kampı içinde açılan ateş sonucu Salı akşamı hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistinli silahlı gruplar, son iki günde İsrail kentlerinde düzenlenen araçlı ve bıçaklı saldırıların bu operasyona yanıt olduğunu açıkladı.

İsrailli yetkililere göre Tel Aviv’deki işlek bir caddede düzenlenen saldırıda yedi kişi yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu “Böylesine bir saldırıyla bizi terörle mücadeleden vazgeçirebileceklerini düşünenler yanılıyor” dedi.

“Cenin’deki görevlerini tamamlamakta olduklarını” söyleyen Netanyahu, benzer operasyonların gelecekte tekrarlanabileceği uyarısında bulundu.

İsrail ordusu Cenin mülteci kampına Pazartesi gününün ilk saatlerinde bir insansız hava aracıyla saldırı başlatmıştı.

İsrailli yetkililer bu saldırının, Hamas da dahil olmak üzere farklı silahlı grupların bir araya gelerek oluşturduğu Cenin Tugayları’nın “komuta merkezin” yapıldığını söylemişti.

İlerleyen saatlerde ise insansız hava araçlarının saldırıları sürerken İsrail ordusu mülteci kampına girerek içerdeki silahlı Filistinlilerle çatışmaya başladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı saldırılarda hayatını kaybedenler arasında 17 yaşında iki çocuk ve 16 yaşında bir çocuk olduğunu açıkladı.

Bakanlık 100’den fazla Filistinlinin yaralandığını ve 20’sinin durumunun ağır olduğunu da ekledi.

Filistin Kızılayı ise aralarında hasta ve yaşlıların da olduğu yaklaşık 3 bin kişinin gece çatışmalar sürerken kamptan ayrılmasına izin verildiğini söyledi.

Geçen yıl da Filistinlilerin İsraillilere yönelik saldırılarının ardından bu kente operasyonlar düzenlenmişti.