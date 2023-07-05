TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 38,21

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Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 38,21, aylık enflasyon ise yüzde 3,92 oldu.

Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38.21, bir önceki aya göre ise yüzde 3.92yükseldi.

6 aylık enflasyon yüzde 19.77 olurken 12 ortalamalara göre enflasyon yüzde 59.95 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 39.54, aylık enflasyon ise yüzde 0.04 olarak açıklanmıştı.