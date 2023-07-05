Ekonomi

TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 38,21

TÜİK, yıllık enflasyonun yüzde 38,21 olarak gerçekleştiğini açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye TÜİK Enflasyon

HABER MERKEZİ

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 38,21, aylık enflasyon ise yüzde 3,92 oldu.

Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38.21, bir önceki aya göre ise yüzde 3.92yükseldi.

6 aylık enflasyon yüzde 19.77 olurken 12 ortalamalara göre enflasyon yüzde 59.95 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 39.54, aylık enflasyon ise yüzde 0.04 olarak açıklanmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv