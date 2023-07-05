‘Rusya, topraklarında İran dronları monte ediyor’

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Bağımsız Rus yayınları Protokol ve Razvorot'a göre üç safhalı anlaşma karşısında Tataristan'daki Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi'nde İran'da üretilmiş dron parçaları birleştiriliyor.

Rusya'nın planlama dökümanlarında bu parçalara "Belarus botları" diye hitap edildiği belirtildi.

Kaynaklar, ilerleyen zamanlarda dronların bazı parçalarının yere olarak üretilmeye başlanacağını söyledi. Rusya'nın aynı zamanda ilerleyen zamanlarda üretimi otomatikleştirmeyi planladığı ifade edildi.

Protokol ve Razvorot, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun imzaladığı belgeleri kaynak göstererek, İran ile Rusya arasındaki anlaşmanın 1.3 milyon ile 1.5 milyon dolar arasında olduğunu ifade etti.