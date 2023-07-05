İngiliz futbolunda bir ilk: Profesyonel bir erkek takımı kadın teknik direktöre emanet

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İngiltere 4. Futbol Ligi (League Two) ekibi Forest Green Rovers'ın başına geçen Hannah Dingley, ülkenin profesyonel liglerdeki ilk kadın teknik direktörü olarak tarihe geçti.

Forest Green Rovers Kulübü, görevden alınan Duncan Ferguson'ın yerine geçici teknik direktör olarak 39 yaşındaki Dingley'nin getirildiğini duyurdu.

Kulüp sahibi Dale Vince, “Hannah, bizim için birinci takımın geçici antrenörü olması doğal bir seçimdi. Akademimizin liderliğinde harika bir iş çıkardı ve kulübün değerleriyle iyi bir uyum içinde” ifadelerini kullandı ve şu sözleri ekledi:

“Bu atamayı hak ederek yaptığımızda, yeni bir zemin oluşturacağımız ve Hannah’nın İngiliz (erkek) futbolunda ilk kadın teknik direktör olması, belki de erkekler kategorisi için belirleyici olacak.”

“ÇOK HEYECANLIYIM”

Dingley ise, duygularını şöyle ifade etti:

“Gerçekten çok heyecanlıyım. Sezon öncesi yeni başladı ve tam sezon çok yakında başlıyor. Futbolda heyecan verici bir dönem. Bu ilerici ve ileri görüşlü kulübü yönetme fırsatı için minnettarım.”

Dingley, 2019 yılından beri kulübün altyapı takımını çalıştırıyordu.